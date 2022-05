Een gameplay voorproefje voor Rogue Lords

Wees de slechterik en neem wraak in deze roguelike!

Het is al bijna zover. Al eerder aangekondigd komt 12 mei deze dark fantasy roguelike uit. De game van makers Leikir Studio en Cyanide Studio, en van uitgever Nacon is vorig jaar al uitgekomen op PC, en recent op andere platformen, waaronder de Switch binnenkort zal volgen.

Waar gaat Rogue Lords over? Jij speelt in deze game als de Duivel, in een wereld waar het kwaad (en dus jij) jaren geleden al verslagen is. Je komt terug om wraak te nemen op de demon hunters en de wereld, maar dat doe je niet alleen! Vul je party met personages zoals Dracula, The Headless Horseman en Bloody Mary, en gebruik ze om de krachten van het goede te verslaan in deze duivelse roguelike!

Er is nu een video uitgekomen met bijna een uur aan gameplay die je hieronder kunt bekijken.

Over iets meer dan een week, 12 mei dit jaar kun je Rogue Lords halen op de Switch in de eShop voor €29,99. Voor een roguelike misschien een hoge prijs? Misschien valt het mee? De gameplay trekt je misschien over de streep. Wat vinden jullie? Laat het hieronder weten.