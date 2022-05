Deze 15 spellen werden er in april 2022 het meest gedownload

Bewonder hier de volledige lijst!

Net zoals het begin van elke nieuwe maand brengt Nintendo traditiegetrouw ook weer in het nieuwe jaar een lijst naar buiten met daarin de populairste titels van de maand ervoor. Niet alleen spellen die al langer in de Nintendo eShop stonden deden ditmaal het goed, maar er staan ook weer een nieuwe games die in de maand april verscheen in de lijst. Chrono Cross: The Radical Dreamers EditionĀ is daar een mooi voorbeeld van. Deze titel, die begin vorige maand uitkwam, heeft namelijk de tiende plaats weten te veroveren. Natuurlijk verscheen Nintendo Switch Sports ook vorige maand en dat sportspel is binnen een paar dagen tijd het meest gedownload in de maand april. Ben je benieuwd geworden naar de volledige top 15? Bekijk dan onderstaande lijst.

1. Nintendo Switch Sports

2. LEGO Star Wars: The Skywalker Saga

3. Kirby and the Forgotten Land

4. Minecraft

5. Mario Kart 8 Deluxe

6. Pokemon Legends: Arceus

7. Cuphead

8. Among Us

9. Stardew Valley

10. Chrono Cross: The Radical Dreamers Edition

11. Mario Party Superstars

12. Animal Crossing: New Horizons

13. Star Wars: The Force Unleashed

14. Unpacking

15. FIFA 22 Legacy Edition

Welke games heb jij vorige maand allemaal gedownload en gespeeld? Laat het ons weten in de reacties!