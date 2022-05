De Doctor Tour voor Mario Kart Tour is nu live

Ben jij klaar voor Coconut Mall?

Afgelopen twee weken konden we genieten van een wel heel bijzondere tour in Mario Kart Tour: de Amsterdam Tour. Hoewel het fantastisch is om door Amsterdam te rijden, heeft ook deze Tour plaats moeten maken voor de volgende. De Doctor Tour is vanmorgen namelijk live gegaan in Mario Kart Tour. De eerste beelden van deze Tour kun je hieronder zien.

Zo is te zien dat we onder andere Mario en Luigi in doktersoutfits kunnen vrijspelen. Ook komen de welbekende pillen uit Dr. Mario naar de game in autovorm, evenals een parachute met de virussen. Ten slotte kunnen we tijdens deze Tour op de Coconut Mall-baan rijden, bekend van Mario Kart Wii.

Race through an upbeat mall in the next tour in #MarioKartTour! Next up is the Doctor Tour featuring Wii Coconut Mall! pic.twitter.com/cgxFjsePHx — Mario Kart Tour (@mariokarttourEN) April 29, 2022