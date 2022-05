Speel de originele outfit van Luigi vrij in Mario Golf: Super Rush

Luigi heeft zijn eigen outfit weer gevonden!

Het is alweer bijna een jaar geleden toen Mario Golf: Super Rush verscheen op de Nintendo Switch. Gelukkig is er sinds de lancering meer content toegevoegd en kunnen er nog steeds regelmatig nieuwe personages ontgrendeld worden. Zo kon je bijvoorbeeld eerder dit jaar al een nostalgische outfit voor Mario vrijspelen en kreeg zowel Yoshi als Shy Guy maar liefst drie nieuwe kleuren. Deze maand wordt ook zeker niet overgeslagen want vanaf vandaag is het mogelijk om als beloning de originele outfit van Luigi te ontgrendelen. Dit kun je doen door mee te doen aan online rangwedstrijden.

Om net iets specifieker te zijn krijg je de outfit pas als je de A- rank weet te halen, wat je simpel gezegd doet door goed je best te doen tijdens het golfen. Wil jij graag de originele outfit van Luigi ontgrendelen of wacht je liever op een andere kleur, outfit of personage? Laat het ons weten in de reacties, wij zijn erg benieuwd! Hoewel jij waarschijnlijk wel weet hoe Luigi er normaal gesproken uitziet, is dit via onderstaande afbeelding alsnog te bekijken.