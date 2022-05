Releasetrailer en gameplaybeelden van Dandy & Randy DX online

Ga op een klassiek avontuur met een onmogelijk duo!

Ontwikkelaar Asteristic Game Studio en uitgever Ratalaika Games S.L. brachten vorige week op 29 april Dandy & Randy DX uit. Dandy & Randy DX is een klassiek 2D-avonturenspel, waar je van boven op het speelveld kijkt. Volgens de beschrijving van de makers draait het spel om de archeologen Dandy en Randy. Dit onmogelijke duo van een eend en een konijn heeft een kapitaal aan schuld opgebouwd bij de bank en moeten deze schuld snel terug zien te betalen. Gelukkig hebben ze gehoord van een kostbare edelsteen op een afgelegen eiland. Vanaf dat punt begint hun avontuur. In de game loop je door uitgestrekte omgevingen, los je puzzels op om verder te komen, vecht je tegen sterke vijanden en bazen en ga je op zoek naar allerlei schatten. Bekijk hieronder de officiële trailer en bijna een kwartier aan gameplaybeelden.

Dandy & Randy DX is verkrijgbaar in de eShop en je kunt je de game tot en met 19 mei 2022 naar je Switch halen voor slechts €5,59. Dat is een korting van 20% op de normale prijs van €6,99. Profiteer dus snel van deze korting, als je na het zien van de beelden de game wil gaan spelen.

Ben jij een fan van deze klassieke 2D-spellen? Ben jij van plan om Dandy & Randy DX te kopen? Laat het ons hieronder weten!