Redout 2 racet op 26 mei naar de Switch

Scheur over vele verschillende tracks in jouw hovership!

Redout 2 werd eind december 2021 aangekondigd voor de Nintendo Switch. Uitgever Saver Interactive en ontwikkelaar 34BigThings konden toen nog geen releasedatum onthullen. Het enige wat ze hadden bekendgemaakt was dat de game gepland stond voor ergens in 2022. Vandaag is dan eindelijk de releasedatum onthuld door middel van een nieuwe trailer, die hieronder te bekijken valt. Het blijkt dat Switch-bezitters niet lang hoeven te wachten. Redout 2 zal namelijk vanaf 26 mei beschikbaar zijn op de Nintendo Switch.

Redout 2 is een racespel vol razendsnelle races, verbluffende beelden en een geweldige soundtrack. Het is namelijk een eerbetoon aan klassieke arcade racegames. Naast een uitgebreide singleplayer-campagne biedt Redout 2 ook multiplayer met diepgaande besturing die je tevens kunt aanpassen. Er zijn 36 verschillende tracks waarop je kunt racen, maar je kan ze ook in omgekeerde richting spelen. Daarnaast heb je de mogelijkheid om jouw hovership naar wens aan te passen.

Ben jij klaar voor een nieuw racespel? Ga je Redout 2 kopen? We horen het graag in een reactie!