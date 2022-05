Quintus and the Absent Truth verschijnt deze zomer

Los puzzel op als man of als muis!

Quintus and the Absent Truth is eerder al verschenen op Steam. Nu hebben uitgever Eastasiasoft en ontwikkelaar Wreck Tangle Games bekendgemaakt dat deze first-person horroravonturengame ook op Nintendo’s hybride console gaat verschijnen. Een specifieke releasedatum is niet genoemd, maar de game zou deze zomer moeten verschijnen. Mocht je benieuwd zijn naar hoe de game eruitziet, dan kan je hieronder een trailer bekijken.

In Quintus and the Absent Truth draait het om Alan Shaw en een muis genaamd Quintus. De dochter van Alan is verdwenen en jij moet met behulp van Quintus op zoek naar antwoorden. Los puzzels op door gebruik te maken van de geringe lengt van Quintus, waardoor hij zelfs door de kleinste gaatjes kan.

Kijk jij uit naar deze game? Of heb je hem al op Steam gespeeld? Laat het ons weten in een reactie!