Producer legt uit waarom Mother 3 nog niet officieel in het Westen is verschenen

Lees de uitleg en oordeel zelf of het antwoord hoop biedt voor een wereldwijde release.

Al jaren is de grootste wens van Earthbound-fans dat Mother 3 een release in het Westen krijgt, zodat zij de game in het Engels kunnen spelen. Afgelopen februari verschenen nog Earthbound en Earthbound Beginnings voor de NES en SNES van Nintendo Switch Online en daarnaast startten fans een project om een Mother 3-remake uit te brengen. Een officiële gelocaliseerde versie was echter nog in geen velden of wegen te bekennen. In de nieuwste podcast van Kit & Krysta geeft de producer van Mother 3, Shinichi Kameoka, antwoord op de vraag waarom de game na 16 jaar nog steeds niet in het Engels is verschenen.

Persoonlijk denk ik dat het verkoopsucces van Mother 3 te danken is aan de unieke schrijfstijl van Shigesato Itoi. Het is een enorme uitdaging om de sfeer en subtiliteit van zijn teksten in andere talen weer te geven en dat is hoogstwaarschijnlijk de belangrijkste reden om een wereldwijde release van Mother 3 in overweging te nemen. Shinichi Kameoka

De producer legt dus in de podcast uit dat het verfijnde Japans van Mother 3 niet zomaar te vertalen is naar bijvoorbeeld het Engels. In elk geval niet op een dusdanige manier vertaald dat de auteur Shigesato Itoi als rechthebbende er ook tevreden mee zou zijn. Om die reden zouden fans in het Westen het voorlopig nog steeds moeten doen met fanvertalingen van de originele game. Het feit dat producer Shinichi Kameoka zich uitlaat over de discussie over het wereldwijd uitbrengen van Mother 3 biedt wel hoop voor alle liefhebbers van de Earthbound-franchise.

Wat vind jij van deze uitspraak van de producer van Mother 3? Kijk jij nog steeds uit naar een wereldwijde release of remake van Mother 3? Schrijf dan hieronder een reactie.