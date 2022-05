Dutch Game Awards worden uitgereikt tijdens de Dutch Media Week

In oktober is het tijd om te kijken naar de beste Nederlandse games.

Iedereen kent wel de show van Geoff Keighley, The Game Awards, als dé show voor het erkennen van prestaties van games en gamedevelopers. We hebben echter in Nederland ook de jaarlijkse Dutch Game Awards. Dit jaar zullen ze worden uitgereikt op 6 oktober in het Beeld en Geluid-museum in Hilversum tijdens de Dutch Media Week.

Waar vorig jaar Paladin Studio de grote winnaar was liggen de kansen voor dit jaar weer helemaal open voor alle ontwikkelaars. Tenminste mits de games uitkwamen tussen 1 juli 2021 en 30 juni 2022. Wanneer je een game hebt gemaakt die in die periode is verschenen kun je op www.DutchGameAwards.nl je inschrijven om kans te maken. Natuurlijk moet je hiervoor met het bedrijf achter het spel wel gevestigd zijn in Nederland. Deze inschrijfperiode eindigt op 31 juli.

Derk de Geus, voorzitter DGA: “We zijn blij dat we de Dutch Game Awards kunnen continueren in samenwerking met De Dutch Media Week. Vorig jaar toonde nogmaals aan dat de Awards belangrijk zijn voor alle Nederlandse gamedevelopers en een prachtig moment om de beste producties van de Nederlandse game industrie te laten zien aan het binnen- en buitenland. Het was een groot, succesvol feest en we merkten dat veel leden uit de Nederlandse Game Industrie toe waren aan soortgelijke nationale events. Dit jaar hopen we nog meer Nederlandse developers te ontvangen en het programma verder te ontwikkelen om beter in te kunnen spelen op de behoeftes van de Nederlandse Gamesindustrie, maar daarover later meer… ” Derk Geus – Voorzitter Dutch Game Association (DGA)