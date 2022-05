Bekijk gameplaybeelden van Marble Maid

Rol jezelf naar het volgende level in dit schattige puzzelspel!

YouTube-kanaal Handheld Players heeft een video online geplaatst van de eerste 15 minuten aan gameplaybeelden voor het spel Marble Maid. Voor wie benieuwd is naar de beelden of nog twijfelt om het spel aan te kopen, hebben we deze video gedeeld.

Als Marble Maid is het jouw taak stofnesten weg te halen in een enorm landhuis, maar deze onthullen ook allemaal kleine geheimen! Het hoofdpersonage is een schattig dienstmeisje met roze haar dat allerlei puzzels moet oplossen in dit avontuur. In elke kamer is het de bedoeling om 3 stofnesten uit te schakelen voordat de tijd om is. Met 50 levels, geheime levels en gevaarlijke bazen is Marble Maid een echte uitdaging voor de puzzel-fan.