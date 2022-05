Aankondigingstrailer The Perfect Pencil

Ga mee op een angstig surrealistisch avontuur met hoofdpersonage John

Studio Cima heeft bekend gemaakt dat The Perfect Pencil naar Nintendo Switch zal komen. Het spel gaat over hoofdpersoon John, die in een angstige wereld terecht komt. The Perfect Pencil is een surrealistische 2D actie-platformer. Duik alvast mee in de trailer van dit handgeschilderde avontuur.

John komt in deze mysterieuze wereld terecht, het is onbekend waar hij vandaan komt. Zijn verhaal start hier. Alles wat er gebeurt is afhankelijk van de keuzes die worden gemaakt in het spel. Onderzoek het gevaar en overwin op deze manier alle angst die diep in jou verborgen zit. Deze psychologische 2D platformer is een combinatie van avontuurlijke gameplay, geheimen, verrassingen, mini-games, interactie, opdrachten, vijanden, vrienden en grote gevaarlijke bazen om te verslaan.



In het vorige leven voelde je haast niks, tot je hier terecht kwam: angstig en verdwaald. Probeer je weg te komen? Dat heeft geen zin, buiten deze wereld is er niks. Hoe hard je ook je best doen om hier weg te komen, ze zal je niet laten gaan. Durf jij het aan?