[Sfeerimpressie] Heroes Made in Asia

DailyNintendo was erbij, lees hier de sfeerimpressie.

Afgelopen weekend vond het evenement voor liefhebbers van Aziatische popcultuur ‘Heroes Made in Asia’ weer plaats in de evenementenhal in Gorinchem. Alle fans van cosplay, manga, gaming, anime, Asian Food en K-Pop kunnen hier hun lol op met verschillende bewonderingswaardigheden, kraampjes en een hoop dingen om zelf te kunnen beleven. DailyNintendo was er bij om de Aziatische popcultuur ook op te kunnen snuiven. De sfeerimpressie lees je hier.

Cosplay

Overal waar je om je heen kijkt, zie je mensen verkleed als hun favoriete game- of animekarakter. Enorm leuk en zo kijk je al je ogen uit wanneer je enkel naar de bezoekers komt kijken. Iedereen lijkt helemaal in z’n element doordat het gros van de bezoekers verkleed is. Een onderdeel op de main stage is dan ook een show waarin allerlei cosplayers voorbij komen om te poseren. Sommigen onder luid geapplaudiseer.

Eten

Ook Aziatisch eten is natuurlijk iets wat niet kan ontbreken op een evenement zoals deze. Daarom was er zelfs een kraam wat een soort supermarkt was met allerlei producten. Ook waren er meerdere kramen die 5 verschillende smaken Kit-Kat en ander snoep en frisdrank aanboden. Daarnaast was er in de hoek van de hal een groot stuk afgezet voor de cateraars, denk hierbij aan Bubble Tea tot sushi. Met in het midden een groot terras om alle heerlijkheden in alle rust te kunnen opeten.

Kraampjes

Ben je op zoek naar die laatste funko-pop om jouw collectie te voltooien of spaar je alles van DragonBall-Z? Er zijn oneindig veel kraampjes waar van alles en nog wat te koop is. Ook bordspellen, kleding, boeken: noem het maar op. Wat erg leuk is om langs te lopen, zijn de kraampjes van de artiesten die allerlei zelfgemaakte stickers en posters verkopen. Er zit zó veel talent op dit evenement! En ja: er waren zelfs games te koop hier en daar.

Games

Natuurlijk: het beste bewaren we voor het laatste! Op Heroes Made in Asia zijn veel spellen om te spelen. Zo was er een Mario Kart Tournament en een Super Smash Tournament. Maar er was ook een podium om het tegen elkaar op te nemen met Tetris en andere spellen. Er stond een heuse Just Dance truck én er waren verschillende ruimtes ingericht om lekker te kunnen gamen. Nintendo had uiteraard de grootste booth op het evenement waar onder andere een paar nieuwe spellen uit te proberen waren. Denk hierbij aan Nintendo Switch Sports, Kirby en de Vergeten Wereld en Pokémon Legends: Arceus.

Al met al was het een geslaagde dag voor onze redacteur. Hoewel het minder druk is dan verwacht, liep de zaal rond de middag iets voller. De sfeer was gezellig, omdat iedereen helemaal op zijn plek leek te zijn. Wil je ook eens naar dit toffe evenement? Op 22 en 23 oktober dit jaar is de volgende editie!