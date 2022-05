Rage Among the Stars komt op 10 mei naar de Switch

Durf jij de uitdaging aan?

Game ontwikkelaar Eastasiasoft heeft vandaag bekendgemaakt dat hun super moeilijke 2D platformer Rage Among the Stars op 10 mei zal verschijnen in de eshop. Dit deed het bedrijf in een zogenaamde Eastasiasoft showcase op YouTube. In deze 10 minuten durende videopresentatie onthulde de ontwikkelaar verschillende details over hun games.

In Rage Among the Stars speel je als een alien die na een harde werkdag onderweg naar huis met zijn ruimteschip op een planeet crasht die barst van allerlei dodelijke obstakels. Wat volgt zijn 40 extreem moeilijke levels die je zult moeten voltooien om naar huis te kunnen reizen. In de levels vind je dodelijke vallen, bijna onmogelijke sprongen, machtige eindbazen en minder checkpoints dan je zou willen. Iedere keer dat je doodgaat wordt dat bijgehouden middels een death counter. De game is op zo’n manier ontworpen dat die het bloed onder je nagels vandaan haalt. Hierdoor voelt het voltooien van elk level heel bevredigend. Rage Among the Stars is dus vanaf 10 mei te downloaden in de eshop voor: €4,99. Bekijk de trailer hieronder: