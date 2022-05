Divination deze maand nog op de Switch

Jouw voorspellingen maken het verschil.

In februari was de game van Eastasiasoft en Mojiken al aangekondigd, maar een releasedatum bleef nog uit. Nu hebben we eindelijk een datum voor deze cyberpunk visual novel: 18 mei dit jaar.

In Divination ben jij de Diviner, een enigmatische waarzegger waar mensen en robots naar toegaan om antwoorden te krijgen. Aan jou de taak om hun verhalen aan te horen, runen te trekken en die zo te plaatsen dat je een antwoord kan meegeven aan je klanten. Hoe je deze runen sorteert en welke antwoorden je daarmee meegeeft veroorzaken gevolgen. Goed of slecht nieuws, je maakt een impact op de levens in de chaotische cyberpunk stad. En die impact ga je terugzien op de verschillende tv-schermen en nieuwsberichten om je heen. Het spel is een visual novel, dus verhaal staat centraal in Divination.

Hieronder een trailer om de stijl van het spel goed weer te geven:

18 mei komt deze game dus uit in de Switch eShop. Wie gaat deze game halen? De stijl en verhaal spreken goed aan, maar is dit ook een spel om op de Switch mee te pakken? Laat het hieronder weten.