Deze week flinke korting op grote RPG-titels in eShop

Veel beliefde titels en series in de aanbieding.

Het is Golden Week in Japan, en daar merken we niet direct iets van behalve dat Japanse uitgevers en developers hun games afprijzen. Deze week zijn verschillende series afgeprijsd zoals Dragon Quest– en Final Fantasy-games, maar ook nieuwere games zoals NEO: The World Ends with You. In de lijst RPG’s staan ook games die al in de aanbieding zijn dankzij de lente-actie hier in Europa.

Om dubbele titels uit de lente-actie te voorkomen hieronder zoveel mogelijk nieuw-afgeprijsde spellen:

Collection of Mana – €19,99 (was €39,99)

Collection of SaGa Final Fantasy Legend – €13,99 (was €19,99)

Dragon Quest – €3,24 (was €4,99)

Dragon Quest II: Luminaries of the Legendary Line – €4,21 (was €6,49)

Dragon Quest III: The Seeds of Salvation – €8,11 (was €12,49)

Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age – Definitive Edition – €29,99 (was €59,99)

Final Fantasy: Crystal Chronicles Remastered Edition – €11,99 (was €29,99)

Final Fantasy VII – €7,99 (was €15,99)

Final Fantasy VIII Remastered – €9,99 (was €19,99)

Final Fantasy IX – €10,49 (was €20,99)

Final Fantasy X / X-2 HD Remaster – €24,99 (was €49,99)

Final Fantasy XII: The Zodiac Age – €24,99 (was €49,99)

Final Fantasy XV Pocket Edition HD – €11,99 (was €29,99)

I Am Setsuna – €15,99 (was €39,99)

Legend of Mana – €20,99 (was €29,99)

Lost Sphear – €14,99 (was €49,99)

NEO: The World Ends with You – €29,99 (was €59,99)

Oninaki – €19,99 (was €49,99)

Romancing SaGa 2 – €7,49 (was €24,99)

Romancing SaGa 3 – €9,59 (was €31,99)

SaGa Frontier Remastered – €17,49 (was €24,99)

SaGa Scarlet Grace: Ambitions – €8,99 (was €29,99)

The World Ends With You -Final Remix- – €24,99 (was €49,99)

Trials of Mana – €24,99 (was €49,99)

World of Final Fantasy Maxima – €15,99 (was €39,99)

De lijst hierboven samenstellen was niet zo makkelijk, er zit overlap tussen de lente-actie en deze RPG-week. Daarnaast zijn er ook veel aanbiedingen die noemenswaardig zijn maar niet onder RPG vallen zoals Dragon Ball Xenoverse 2 die nu tijdelijk €8,99 is in plaats van €59,99. Ook genoeg reeksen die al in de lente-actie staan zoals de Ni No Kuni-spellen. Mogelijk dat ik ook spellen over het hoofd heb gezien die voor deze actie zijn afgeprijsd, laat het weten in de comments!

Waar het op neer komt is om toch even de Nintendo Switch eShop bij langs te lopen. Misschien dat het spel dat je al een tijd op het oog hebt nu is afgeprijsd. Sommige spellen zijn nog tot in de loop van volgende week afgeprijsd, maar een deel is maar afgeprijsd tot en met zondag 8 mei. Welk spel ga je nu eindelijk dan toch halen?