[Review] Parkasaurus – Is dit hét nieuwe themapark-managementspel?

Begin nu met het verzamelen van jouw dinosaurus-collectie!

Zoo Tycoon is inmiddels al een tijdje verjaard, tijd voor een nieuwe draai aan dit dierentuin-managementconcept! Parkasaurus is van origine een pc-game, die nu ook speelbaar is op de Nintendo Switch. Sinds 28 april is hij te koop in de eShop voor de échte dinofan. In een park kan je dino’s huisvesten, onderhouden en hoedjes op zetten. Of het echt zo’n schot in de roos is lees je hier.

De dino’s zijn terug.. uit de.. ruimte?

Het spel begint met een sketch waarbij te zien is dat dinosauriërs terugkomen naar de aarde, vanuit de ruimte. Ze landen op ons planeetje en vragen gelijk om te helpen om hun soort te redden door parken voor ze te bouwen. Het is maar goed dat er nog dinosaurussen zijn die hebben kunnen vluchten toen hun hele soort werd uitgevaagd!



Het is dus aan de speler om te zorgen dat ze het naar hun zin hebben in de parken die gebouwd worden. De eerste optie die verschijnt is de campagne, een soort uitgebreide tutorial van in totaal 15 levels die allemaal eigen doelen hebben. Dit varieert van het houden van een bepaald aantal dinosauriërs tot het verdienen van een bepaald bedrag. Op deze manier leert de speler alle opties kennen die het spel te bieden heeft. Verder is er een optie om helemaal vanuit het niets zelf een park te bouwen, voor de die-hard natuurlijk.

Veel opties, maar niet overweldigend

Het menu ziet er op het eerste zicht erg uitgebreid uit, zo zit er aan de linkerkant een menu om het park mee te bouwen. Aan de bovenkant een menu waarmee je naar extra opties gaat zoals winkels en het kantoor. Verder staat er in het scherm welk doel er gehaald moet worden en informatie zoals hoeveel geld en voer er is. Tevens kan je zien hoeveel mensen er in het park rondlopen die dag. Na wat gewenning is het duidelijk welk menu waarvoor dient, er zijn gelukkig niet té veel opties. Wel valt er overal in het scherm informatie te vinden. Het duurt even, maar wanneer je gewend bent, weet je precies welk tekentje waarvoor staat.

Laten we het eerst hebben over het bovenste menu en zijn opties. Het eerste icoon staat voor het park, als je daar op staat heb je een overzicht van het park tot dan toe. De tweede is de stad, waar verschillende winkels te vinden zijn: een groentenboer voor het eten van de geliefde huisdieren in het park en voor hetzelfde doeleind een slager. Daarnaast is er een winkel om eieren te kopen en om hoeden te kopen.

Verder is er in het bovenste menu te vinden: een kantoor waarin sollicitanten aan te nemen zijn, een portal voor het zoeken naar nieuwe fossielen en het vrijspelen van bepaalde slots waarvoor hartjes of chemie ingeleverd kan worden.

In het linkermenu is alles te vinden voor het aanpassen van het park: het aanleggen van paden, hekken en deuren. Ook zijn er gebouwen te vinden om meer omzet te genereren, zoals voedselkraampjes. Er zijn decoraties zoals bomen en invulling voor de dinoverblijven. Denk hierbij aan bomen, water en heuvels tot voerbakken en speelgoed. Verder is er de optie voor deconstructie wanneer iets uit de weg geruimd moet worden, de opslag van dinorauriërs die op dat moment niet in het park leven en de inventaris.

Niet helemaal zoals alle anderen

Erg origineel is het concept natuurlijk niet, en dat is geen probleem als het spelidee goed uit is gevoerd. Hoewel het in de eerste indruk niet veel anders is dan elk ander park-managementspel, heeft Parkasaurus er wel een leuke draai aan gegeven (had ik de hoedjes voor de dino’s al genoemd?). Het meest bijzondere is het openen van een portaal waar gegraven moet worden naar fossielen, want daarmee kunnen eieren gekocht worden. Ook zijn er beveiligers nodig in het park, deze kunnen de grote dieren verdoven wanneer ze uitbreken. Dit soort kleine extraatjes maken het spel wel iets gezelliger én uniek in zijn soort.

Laten we het over de graphics hebben

Qua grafische vormgeving schiet het spel wel iets tekort: het lijkt een park-simulatie uit de eind jaren ’90. Wellicht niet heel belangrijk voor een spel om te spelen puur voor de rust, maar voor mij had het nét iets meer opgepoetst mogen zijn. Het is leuk om steeds nieuwe dingen te kunnen ontgrendelen en nieuwe dingen te kunnen bouwen. Verder is de besturing helemaal in orde en goed overgenomen van de pc-versie van het spel, wat soms nog wel eens een probleem kan zijn bij dit soort games. Wat wel erg vervelend is, zoals bij héél veel spellen die de laatste periode zijn uitgebracht, is dat de tekst op het scherm (handheld of tv) soms nauwelijks te lezen is, omdat het zo klein is.

Conclusie

Parkasaurus is een leuk spelletje om lekker parken te kunnen bouwen en dinosauriërs ‘op te voeden’. Daarnaast is er van alles te verzamelen, uit te breiden en zijn er verschillende spelmodi zodat er voor ieder wat wils is. Door de originele bestanddelen lijkt dit spel niet op andere park-management spellen die je tot nu toe hebt gespeeld: in welk spel heb je nou een beveiliger nodig om uitbrekende dino’s te verdoven? De grafische vormgeving is vrij strak en hoekig, en had wat meer details mogen krijgen en de kleine letters zijn lastig te lezen op het scherm. Kortom: goede inhoud, leuk spel en met een stofdoek over de vormgeving zou hij nóg beter zijn.

+ Dinosaurussen verzamelen is altijd goed

+ Leuk park-managementspel met originele bestanddelen

+ Voor wanneer je gewoon even lekker wilt relaxen

– Grafische vormgeving kan een oppoetsbeurt gebruiken

– Kleine lettertjes in het spel zijn moeilijk te lezen

DN-Score: 7,0