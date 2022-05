Nieuwe bestandsgroottes Switch-titels bekend

Voor het grootste spel heb je dit keer maar liefst 15,1 gigabyte aan vrije opslagruimte nodig.

Net zoals elke week verschijnen er ook weer in de eerste week van mei 2022 een aantal nieuwe spellen in de Nintendo eShop. Het is altijd even afwachten of er wat leuks tussen zit, maar natuurlijk ook of er nog genoeg vrije ruimte beschikbaar is op jouw Nintendo Switch. Door middel van onderstaande lijst kun je alvast een kijkje nemen hoeveel mega- of gigabyte een game die binnenkort verschijnt daadwerkelijk in beslag neemt. In de lijst van deze week neemt de grootste titel, The Centennial Case: A Shijima Story, maar liefst 15,1 gigabyte aan ruimte in beslag en de kleinste titel, There Will Be No Turkey This Christmas, maar 80 megabyte.

Ben je benieuwd naar alle titels die binnenkort in de eShop verschijnen, inclusief hun grootte? Bekijk dan onderstaande lijst.

The Centennial Case: A Shijima Story – 15.1GB

Clan O’Conall and the Crown of the Stag – 4.4GB

Eiyuden Chronicle: Rising – 3.6GB

Prinny Presents NIS Classics Volume 2: Makai Kingdom: Reclaimed and Rebound / ZHP: Unlosing Ranger vs. Darkdeath Evilman – 2.8GB

Best Month Ever! – 2.4GB

Cotton Fantasy – 2.3GB

Loopers – 2.1GB

Rogue Lords – 1.9GB

RiffTrax: The Game – 1.5GB

Vesper: Zero Light Edition – 1.4GB

Seven Pirates H – 1.2GB

The Future You’ve Been Dreaming Of – 887MB

My Little Pony: A Maretime Bay Adventure – 880MB

Arcade Spirits: The New Challengers – 836MB

Infinite Links – 834MB

Citizen Sleeper – 828MB

Jigsaw Fun 3-in-1 Collection – 787MB

Hyper Echelon – 620MB

Snow Bros. Special – 313MB

Bundle Cats + Dogs – 227MB

Galacticon – 86MB

There Will Be No Turkey This Christmas – 80MB

