As Far As The Eye krijgt gameplaybeelden

Zijn de eerste gameplaybeelden van de Switch-versie veelbelovend?

Deze week kwam As Far As The Eye uit voor Nintendo Switch. Deze game kwam twee jaar geleden echter al uit op pc en is nu ook eindelijk op Nintendo’s hybride console te spelen. Voor de mensen die over deze game twijfelen heeft Handheld Players nu een nieuwe video gedeeld. Deze video bestaat uit ongeveer 23 minuten aan gameplay, waardoor je kunt zien of de game iets voor jou is en hoe deze game draait.

As Far As The Eye is een turn-based resource-management roguelike. In deze game speel jij de wind en moet je de stam de Pupils begeleiden naar het dorp The Eye. Dit is echter niet zo makkelijk als je denkt en je moet behoorlijk tactisch te werk gaan. Zo moet je er natuurlijk voor zorgen dat jouw stam niet ondervoed raakt en dat ze natuurrampen als tsunami’s kunnen overleven. Echter evolueert ook jouw stam en de beroepen die ze kunnen doen waar jij rekening mee moet houden. Daarnaast kun je ook nog regelmatig aliens tegenkomen die een uitdaging kunnen vormen. Kortom: het is een rustig spel zonder vijanden, maar je moet wel je hersenen behoorlijk laten kraken.