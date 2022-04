SEGA komt binnenkort met meer informatie over Sonic Frontiers

Fans kunnen gerust zijn: de game moet nog steeds dit jaar verschijnen

Vorig jaar liet SEGA weten aan een nieuwe 3D Sonic-game te werken en tijdens The Game Awards van vorig jaar werd het spel daadwerkelijk onthuld onder de naam Sonic Frontiers. Momenteel weten we nog niet heel veel over de game maar daar zal binnenkort verandering in komen. SEGA heeft namelijk aangegeven binnenkort met nieuwe informatie over het spel te komen. Daarnaast heeft het bedrijf laten weten dat Sonic Frontiers nog steeds op de planning staat om eind dit jaar te verschijnen.

Katie Chrzanowski, social media manager van SEGA of America, liet tijdens een Sonic livestream weten dat ze ziet dat er veel vraag is naar informatie over Sonic Frontiers. Ondanks dat ze nog geen nieuwe details kon geven, benadrukte Chrzanowski wél dat de game nog voor dit jaar op de planning staat én dat er snel informatie zal komen.

Kijk jij uit naar een nieuwe Sonic-game? Laat het ons hieronder weten in de vorm van een reactie!