Half uur aan smakelijke gameplaybeelden Bugsnax

Zet jij je tanden in deze smakelijke titel?

Bugsnax kwam afgelopen week naar de Nintendo Switch. De game was al langer verkrijgbaar op de PS4 en PS5, maar is nu ook te spelen op Nintendo’s hybride console. Om je even een idee te geven van deze heerlijke avonturen game heeft youtubekanaal Handheld Players nu een video online gezet. De video bevat het eerste half uur van de game. Benieuwd of je je tanden moet zetten in deze titel? De video kun je hieronder bekijken

In Bugsnax reis je af naar Snaktooth eiland, waar de legendarische half-insect half-snack wezens Bugsnax leven. Je bent uitgenodigd door beroemde avonturier Elizabeth Megafig, maar wanneer je aankomt is zij nergens te vinden. Het kamp is verlaten en de enige die je tegenkomt zijn haar volgelingen, die verlaten en alleen het eiland afstruimen. En ze hebben nogal honger. Kun jij het geheim van Snaktooth eiland oplossen? Waar is Elizabeth Megafig? Wat zijn de Bugsnax? En nog het belangrijkste, waarom zijn ze ZO LEKKER?