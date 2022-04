Vierde serie profielafbeeldingen Kirby en de Vergeten Wereld beschikbaar

Maak je verzameling compleet met vermoedelijk de laatste serie Kirby-profielafbeeldingen!

De voorgaande drie weken kwam er elke vrijdag een serie profielafbeeldingen beschikbaar van Kirby en de Vergeten Wereld. Deze vrijdag is het niet anders en kun je de vierde serie plaatjes met Kirby en zijn vrienden en vijanden toevoegen aan je verzameling. Er zijn in totaal 15 personages voor 10 platina punten per stuk en 8 achtergronden voor elk 5 platina punten. Zoals je op onderstaande afbeelding kunt zien, kun je bijvoorbeeld kiezen uit een slapende Kirby, Kirby als Mondvol-blikjesautomaat, Meta Knight en Klauwdia. Deze afbeeldingen zijn tot en met donderdag 5 mei 2022 toe te voegen aan jouw verzameling. Je hebt dus een week de tijd om je verzameling compleet te maken. Aangezien vandaag de laatste vrijdag van april is, is de verwachting dat deze vierde serie Kirby-afbeeldingen ook de laatste is. Of er volgende vrijdag Kirby en de Vergeten Wereld opgevolgd wordt door een andere game, is nog niet bekend. We houden je op de hoogte op Daily Nintendo.

In de Nintendo Switch Online-app op de console kun je sinds vorige maand profielafbeeldingen kopen met platina punten. Van Animal Crossing zijn bijvoorbeeld elke maand de jarige dieren toe te voegen aan jouw verzameling en afgelopen dinsdag is de laatste serie van Splatoon 2 beschikbaar gekomen. Via My Nintendo en Missies en beloningen in de Nintendo Switch Online-app op de console kun je platina punten verdienen om bijvoorbeeld uit te geven aan profielafbeeldingen.

Zit jouw favoriet uit Kirby en de Vergeten Wereld erbij? Heb jij je verzameling compleet gemaakt? Laat het ons weten in een reactie!