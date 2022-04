Vesper: Zero Light Edition aangekondigd voor de Switch

De geüpdatete versie van de side-scrolling platformer komt volgende maand naar de Switch!

Cordens Interactive heeft Vesper: Zero Light Edition aangekondigd, een geüpdatete versie van dezelfde side-scrolling platformer. De game kwam halverwege vorig jaar naar de PC, waarbij het goede reacties kreeg. Toch krijgt de game met de Zero light Edition een aantal verbeteringen. Zo heeft deze editie aanvullende content, verbeterde graphics, is de gameplay verbeterend en opnieuw gebalanceerd. De trailer kun je hieronder bekijken. De release staat gepland op 12 mei.

Vesper speelt zich af in een wereld waar millennia geleden het Vesper protocol geactiveerd werd. Duizenden jaren later is er een kleine android die de verwoeste wereld doorkruist, achternagezeten door machines, om de macht over het licht te verkrijgen. Hiermee kan hij het lot van zijn ras bepalen.