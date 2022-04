Surpriserelease Space Warlord Organ Trading Simulator, nu beschikbaar.

Verhandel organen in deze excentrieke titel.

Space Warlord Organ Trading Simulator, een marketing sim met nogal dubieuze waren, is plotseling verschenen op de Nintendo Switch. Dat niet alleen, Serinity Forge heeft zelfs aangegeven dat er plannen zijn voor een fysieke versie. De game verscheen eind vorig jaar op de PC en Xbox, maar toen was er van een Switch versie nog geen sprake. De trailer van deze excentrieke titel kun je hieronder bekijken.

Space Warlord Organ Trading Simulator is een verhaalgestuurde marketing sim, waarbij je winst probeert te maken door het verkopen van lichaamsdelen. Koop ze in, verkoop ze aan een groeiende lijst aan vreemde personages en zorg ervoor dat die homp vlees met bewustzijn niet het leven in het universum overneemt. De Switch versie bevat daarnaast alle eerder uitgekomen updates. Dat is dus inclusief de Harvester update, welke nieuwe quests, eindes en storylines met zich meebrengt. Er zijn zelfs plannen voor crossovers met games als Inscryption, Bugsnax en Among Us.