[Review] Dragon Caffi – Heerlijk ontspannen avontuur

Voltooi quests en kook de sterren van de hemel!

Op 21 april 2022 kwam Dragon Caffi uit op Nintendo’s hybride console. Deze game is gemaakt door de vrij onbekende studio Ddraig House. Actie is niet aan de orde in dit puzzelavonturenspel. Het draait allemaal om een ontspannen ervaring en het ontdekken van een sfeervolle wereld. Alleen is de game wel interessant zonder actie of voelt het nogal doods aan? Ik kan alvast verklappen dat het zeer levendig aanvoelt en je de actie totaal niet mist. Lees vooral verder om te ontdekken wat je allemaal in Dragon Caffi kan doen.

Een laatste opdracht

Dragon Caffi draait om de hoofdpersoon Margo, een soort vos geadopteerd in een familie van draken. Ze is bezig met haar opleiding tot meesterbakker. Haar laatste opdracht is om naar Aethwy te gaan en daar de inwoners blij te maken met fantastische baksels. Op die wijze ervaart ze het plezier en alle herinneringen die de wezens hebben aan de desserts. Alleen dan kan ze een ware meesterbakker worden. De wereld van Aethwy is opgedeeld in meerdere gebieden, van een winterwonderland tot het strand. Je kan het zo gek niet bedenken en het zit wel in deze game. Het is wel zo dat je de gebieden moet vrijspelen met Sky Tokens. Deze krijg je door het voltooien van quests, maar daar straks meer over.

In de wereld kom je een boel planten tegen. Door je ladle (een lepel) te gebruiken kan je Groots vinden. Groots is de betaalmethode in dit spel, je kan het dus als munten zien. Deze kan je dan weer gebruiken voor het kopen van ingrediënten. In het begin is het naar mijn mening wel lastig om voldoende Groots te verzamelen, maar in latere gebieden vind je steeds meer planten om te kappen en krijg je dus makkelijker voldoende Groots. Overal waar ik maar een plant zag, gebruikte ik mijn ladle. Dat helpt enorm en ik raad het daarom echt aan om dat constant te doen. Daarnaast leert Margo tijdens haar reis ook een aantal spells. Die kan je gebruiken om dieren te kalmeren of fruit van bomen te laten vallen.

Tijd om de inwoners te helpen!

In Aethwy kom je allerlei aparte wezens tegen. Vele van hen hebben ook een opdracht voor jou. Dit loopt zeer uiteen, van verstoppertje spelen tot het vangen van Zombooshies. Zombooshies maken namelijk de stad onveilig en willen graag het kippenhok in. Jaag ze vooral weg zodat de rust terugkeert. Telkens als je een quest voltooit, krijg je een recept. Om het recept te kunnen maken, moet je ingrediënten kopen. Dit kan natuurlijk met de eerder genoemde Groots. In jouw huis staat de kookpot en daar kan je het dessert gaan bereiden.

Het bereiden van desserts gaat alleen anders dan je verwacht. Je gaat niet echt koken, maar het is een soort rhythmgame. Je ziet vier lijnen op het scherm en elke lijn correspondeert met een knop. Op die lijnen bewegen ingrediënten én foutieve ingrediënten. Het is dus zaak om alleen de juiste ingrediënten in de kookpot te laten vallen. Vallen er helaas toch een aantal foutieve ingrediënten in de pot, dan verandert een prachtig gerecht in een afschuwelijke Zombooshie Cake. Compleet nutteloos om te geven. Het is dan weer tijd om opnieuw de ingrediënten te kopen en het gerecht te bereiden in de hoop dat het nu wel lukt. Als het dan eindelijk is gelukt, kan je het gerecht brengen naar de persoon die het recept had gegeven. In ruil voor een uitstekend gerecht ontvang je een Sky Token, welke handig is om gebieden mee vrij te spelen.

Ik heb het als een leuke manier ervaren om de gerechten te bereiden. Heel lastig is de rhythmgame niet, maar dat is ook totaal niet nodig voor deze game. Juist doordat het goed te doen is voelt het zeer ontspannen aan, wat natuurlijk goed aansluit bij wat deze game probeert te zijn. Voor het kopen van de ingrediënten moet je wel steeds alle gebieden af voor de winkels. Dat kan nogal saai klinken, maar dat heb ik zo niet ervaren. Onderweg door de gebieden probeer ik dan wat planten te kappen en quests te voltooien die eerder nog niet konden. Op deze wijze is de reis nooit saai.

Overal kleuren en een paar bugs

De wereld van Aethwy is zeer kleurrijk. Doordat elk gebied een ander thema heeft, is daar ook veel variatie in. In de halloweenachtige spookstad is alles, zoals je al verwacht, wat donkerder met oranje accenten. Dat in tegenstelling tot het winterwonderland, waar alles bedekt is onder sneeuw. Deze thema’s zijn dus voldoende uitgewerkt, waardoor het gelijk duidelijk is wat het moet voorstellen. Dit wordt tevens ondersteund door een fantastisch deuntje. Hierdoor kom je geheel in de sfeer van het gebied waarin je je bevindt. Verder zijn de personages net als de wereld enorm divers. Het zijn grotendeels fantasiewezens, maar wel enorm schattige. Het geeft ze echt een persoonlijk karakter en de quest die ze geven past meestal perfect bij hun uitstraling.

Er is wel een minpunt en dat is dat er meerdere bugs zijn. Ik ben een aantal keren vast komen te zitten tussen bomen en een keer kon ik een tekstscherm niet wegklikken. De enige optie was om het spel opnieuw op te starten. Daarnaast verschenen de quests die ik had gevonden niet altijd in het menu, zodat ik ze kon terugvinden. Dit werd ook alleen opgelost met een herstart van het spel. Een update om een groot deel van de bugs op te lossen komt eraan, maar tot dan is het wel handig om regelmatig op te slaan.

Conclusie

Dragon Caffi is op en top ontspannen. Zoek je actie, dan is dit niet de game voor jou. In deze game draait het namelijk vooral om het ontdekken van de wereld en zijn inwoners. Bewoners moet je helpen door quests te voltooien, zodat je een recept krijgt van ze. Het is de bedoeling dat je dat gerecht voor ze kookt om terug te geven, alleen heb je daar wel ingrediënten voor nodig. Die koop je in een van de verscheidene winkels in Aethwy met jouw verzamelde Groots (munten). De rhythmgame om te koken is zeer leuk bedacht en werkt goed. Verder ziet de wereld er prachtig uit en komen de verschillende thema’s goed tot hun recht. Helaas zijn er wel wat bugs, maar daar komt als het goed is binnenkort een update voor. Voor nu dus nog regelmatig opslaan zodat je geen voortgang verliest. Al met al is Dragon Caffi een zeer geslaagde game. Ik raad hem daarom ook aan iedereen aan die zoekt naar een game om te ontspannen.

+ Zeer ontspannen avontuur

+ Leuke quests

+ Rhythmgame om te koken werkt goed

+ Prachtige wereld

– Aantal bugs

DN-Score: 8,4