[Release Radar] Deze games verschijnen er aankomende week

In onze rubriek Release Radar zet Vera wekelijks de aankomende releases voor je op een rijtje. Ook laat Vera je alvast kennis maken met een paar uitgelichte releases die komende week verkrijgbaar zijn in de eShop. Uit de veelal grote hoeveelheid releases maakt zij wekelijks een selectie voor je met enkele uitgelichte spellen. Onderaan vind je daarna handig de titels die aankomende week verschijnen op een rijtje.

Citizen Sleeper

Verschijnt op: 5 mei 2022

Prijs in de Nintendo eShop: €19,99

Een RPG die zich in de ruïnes van het interplanetaire kapitalisme afspeelt. Stap in de schoenen van een ontsnapte werker, onderzoek het station waarop je bent aangespoeld, kies je vrienden en ontsnap aan jouw verleden. In dit spel kiest de speler zelf wat te doen met de tijd die beschikbaar is: werk in de tuinen of neem een bardienst, ga op zoek op de markt voor streetfood. Leer om te overleven, terwijl anderen jou enkel zien als eigendom.

Best Month Ever!

Verschijnt op: 5 mei 2022

Prijs in de Nintendo eShop: €19,99

Lousie maakt in de jaren ’60 de roadtrip van haar leven, met als doel de toekomst van haar zoon veilig te stellen. Best Month Ever! speelt zich af in de VS. Het leven van een alleenstaande moeder is niet makkelijk, ze probeert haar zoon Mitch zo goed mogelijk te navigeren door de wrede wereld. Neem beslissingen en zorg dat jouw oogappel onafhankelijk wordt. Maar let op: alles heeft gevolgen!

Wingspan + European Expansion

Verschijnt op: 5 mei 2022

Prijs in de Nintendo eShop: €26,99

Wingspan is hét bordspel voor de natuurliefhebber. Wingspan is in december 2021 naar Nintendo Switch gekomen, maar vanaf 5 mei is er een European Expansion te koop én een Seasonal Decorative Pack (+€4,99). Het doel van Wingspan is om als echte vogelkenner jouw soorten laat groeien door ze te geven wat ze nodig hebben. Het spel is te spelen met maximaal 5 spelers, Wingspan heeft 170 unieke vogelsoorten om te ontdekken.

Wat verder verschijnt in de week van 2 tot en met 8 mei:

4 mei 2022: Wildcat Gun Machine – €14,99

4 mei 2022: Slap the Rocks – €4,99

5 mei 2022: Rifftrax: The Game – €8,99

5 mei 2022: Raven’s Hike – €3,99

5 mei 2022: War Mines Collection – €3,99

6 mei 2022: Ampersat – €9,99

6 mei 2022: Chefy-Chef – €4,99

6 mei 2022: Breakfast Bar Tycoon Complete Edition – €6,99

7 mei 2022: Fly Cat – €4,99