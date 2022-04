Nintendo Switch Sports krijgt launchtrailer

Ben jij er klaar voor om die strike te gooien?

Voorheen was Wii Sports onwijs populair, mede doordat deze game overal ter wereld (behalve in Japan) werd meegeleverd met de Nintendo Wii. Dit spel bevatte vijf sporten: tennis, honkbal, bowling, golf en boksen. Elk spel liet dan ook zien waar de nieuwe Wii-Mote toe in staat was. Vandaag komt de opvolger van dit spel uit: Nintendo Switch Sports.

Nintendo Switch Sports neemt bij launch twee sporten van Wii Sports over: tennis en bowling. Daarnaast komt Switch Sports nog met voetbal, badminton, volleybal en chanbara. Ook is er alvast een toekomstige update aangekondigd die golf met zich meebrengt. Deze update zal in de herfst uitkomen. Ook hebben we afgelopen week aan de redactie gevraagd welke sport zij nog missen in deze game. Een overzicht daarvan kun je hier vinden.

Ben je benieuwd naar hoe de game eruit ziet? Bekijk dan snel de launchtrailer hieronder. Daarnaast heeft Randy deze game even geleden ook alvast mogen proberen bij Nintendo. Zijn eerste indruk kun je hier lezen.