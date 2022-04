Breek je brein met de fysieke versie van Superliminal

De volgende game van Super Rare Games is officieel bekend en dit keer komen er maar liefst drie verschillende versies.

Het is tijd om je brein te breken met een fysieke versie van de puzzelgame Superliminal. Deze first-person puzzelgame laat je buiten je normale perspectief denken. Je bevindt je namelijk in een experimenteel droom therapie programma waarin wat je ziet niet altijd klopt. De wereld is namelijk één grote illusie en niets is wat het lijkt. Wij hebben de game toen die oorspronkelijk verscheen ook voorzien van een review deze kun je hier lezen.

Binnenkort kun je deze populaire indie ook fysiek in je bezit krijgen. Super Rare Games zal namelijk vanaf op 5 mei om 19:00 de verkoop starten van drie verschillende fysieke versies. Elke versie zal gelimiteerd zijn en verschillende extra’s bevatten. Dit dus voor de normale editie (3.000 stuks), SteelBook editie (750 stuks) en de collector’s edition (1.250 stuks). De verkoop zal zoals gewoonlijk alleen via hun eigen site zijn.

De edities bevatten de volgende goodies:

Standaard editie Alle huidige content op een cartridge Volledig gekleurde handleiding Artwork aan de binnenkant van het hoesje Speciale sticker Trading cards

SteelBook editie Alles van de gewone versie SteelBook Een ansichtkaart Slipcover

Collector’s edition Alles van de gewone en SteelBook edities 32 pagina dikke hardcover miniatuur museum guidebook Een loper schaakstuk Drie appel dobbelstenen Optische illusie magneet Speciale doos