Yuji Naka valt op Twitter Square Enix aan omtrent Balan Wonderworld

Achter de schermen is blijkbaar flink wat drama geweest bij Balan Wonderworld.

Het is meer dan een jaar geleden dat mogelijk één van de slechtste spellen van Square Enix ooit is verschenen. Balan Wonderworld werd wereldwijd slecht ontvangen op alle platformen. Van saaie en rare gameplay tot een slechte framerate en onzinnige extra opties. Positiviteit was op weinig plekken te vinden. Vandaag klom Yuji Naka, de oorspronkelijke director van het spel, in de virtuele pen om even Square Enix te beschuldigen van niets om games en gamers te geven.

Zo zou Naka een half jaar voor de release zijn rol als regisseur hebben verloren. Hierna heeft de ontwikkelaar dan ook Square Enix aangeklaagd. Nu de rechtszaak voorbij is, kan Naka eindelijk zijn verhaal doen (wie er heeft gewonnen is niet bekend).

In een hele lading tweets die volgen op de eerste tweet, waarin hij dit onthult, valt die onder andere Square Enix aan. Zo zou het bedrijf niet om het spel en gamers geven. Naka wilde namelijk extra tijd voor het polishen van het spel, alleen kreeg hij dit niet van Square en Azrest. Verder laat hij weten tot het laatste moment te hebben gevraagd om verbeteringen door te voeren, maar kreeg hij geen gehoor. Tot slot biedt hij nog zijn excuus aan voor de staat van de lancering.

De eerste tweet in de reeks is hieronder te zien. Wanneer je alle berichten wilt lezen kun je op de tweet klikken.

Welke verbeteringen Naka wilde toevoegen, zijn ook niet bekend, maar het is dus onzeker of zijn toevoegingen significant het spel zouden hebben verbeterd. Zo zat de kern van de problemen namelijk in de kern van gameplay. Waaronder dubbele krachten, krachten die nergens op sloegen en traag verloop van de levels. We zullen het echter nooit weten of er ergens een goede visie was voor een spel wat bij de aankondiging erg veel potentie leek te hebben.