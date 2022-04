Warhammer 40,000: Shootas, Blood & Teef en Hidden Through Time krijgen fysieke release

Een fysieke versie voor niet één, maar twee games!

Tof nieuws voor mensen die van fysieke edities houden. ININ Games heeft aangekondigd dat de aankomende 2D run & gun game Warhammer 40,000: Shootas, Blood & Teef én reeds uitgekomen point-&click avontuur Hidden Through Time een fysieke release krijgen.

Warhammer zullen sommigen wel mee bekend zijn gok ik zo, maar wat kun je verwachten van Shootas, Blood & Teef? Nou, je speelt als Orks en je bent op een reis om wraak te nemen voor je verslagen warlord. Dit doe je met veel geweld in een zogenoemde “WAAAAGH!” en ja, die naam alleen al geeft aan wat je kunt verwachten. Kogels en explosies, bloed en geschreeuw. Het wordt een knotsgek avontuur waarin actie en bloederige humor centraal staan. Én, het wordt natuurlijk geweldig om in co-op te spelen.

Het is nog even wachten tot de Warhammer titel uit komt, maar Hidden Through Time is echter al wel verkrijgbaar. In deze game moet je allerlei voorwerpen en personages vinden, waarbij je door de geschiedenis van onze aarde reist. Ook verschijnen er onderin beeld verschillende cryptische hints om alles te kunnen vinden. Je kunt niet alleen zoeken in bestaande werelden, ook kun je jouw eigen werelden maken zodat andere gebruikers deze werelden kunnen doorzoeken!

Nu dan de vraag wanneer we de fysieke release kunnen verwachten van deze games. De fysieke versie van Warhammer 40,000: Shootas, Blood & Teef zal verkrijgbaar zijn deze herfst. Hidden Through Time staat gepland voor 16 september dit jaar. Goed om te weten is dat Hidden Through Time een “Definitive Edition” zal zijn, wat betekent dat het de game én alle vijf DLC’s zal bevatten. Wie gaat er één of beide van deze fysieke games halen? Laat het hieronder weten!