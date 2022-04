Rustgevend avontuur Aka aangekondigd voor de Switch

De game verschijnt eind dit jaar.

Uitgever Neowiz en ontwikkelaar Cosmic Gatto hebben eerder deze week Aka aangekondigd, een rustgevend open-world avonturen game. Naast dat deze op de PC zal verschijnen is er ook een Switch versie aangekondigd. Deze staat momenteel gepland voor het laatste kwartaal van dit jaar. Een trailer kun je alvast hieronder bekijken.

In de game neem je de rol aan van titelpersonage Aka, een rode panda soldaat met pensioen die op zoek is naar innerlijke rust. Hij wil dit doen door geesten te zoeken en deze te helpen met hetgeen wat ze nog aan deze planeet bind. Tegelijkertijd probeert hij zich te vestigen op een klein eiland en hier alles te verbouwen wat hij nodig heeft voor een simpel leven. Verder kun je het eiland verkennen, een rustgevend dutje doen, een mooie wolk bekijken of simpelweg een rondje gaan zwemmen. Het landbouw gedeelte is daarnaast geïnspireerd door “permaculture” wat betekent dat het design van je tuin en wilde dieren een grote rol spelen.