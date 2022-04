Pokémon TCG onthult nieuwe details Pokémon Go set

De eerste details van de aankomende Pokémon Go-uitbreiding voor het Pokémon TCG zijn onthuld.

Binnenkort verschijnt er een unieke set Pokémon kaarten. Na de samenwerking met de live-action film Detective Pikachu zal nu Pokémon Go aan de beurt zijn voor een speciale set kaarten. Vanaf 1 juli zullen stukje bij beetje onderdelen van deze nieuwe set in de winkels verschijnen. Niet alleen zullen er Battle Decks beschikbaar komen, maar ook een Elite Trainer Box met Mewtwo en verschillende speciale collecties op basis van de verschillende teams (Valor, Instinct en Mystic).

De kaarten hebben allemaal iets te maken met het populaire Pokémon Go. Zo zitten er kaarten met fotorealistische artwork tussen, maar ook met gameplay elementen. Zo is er een Blissey die een Gym verdedigd, Pikachu die naast een trainer loopt en Snorlax die een woning blokkeert. Daarnaast maken ook Lure Modules, PokéStops en de Team Leaders hun opwachting in verschillende Trainer kaarten.

Een aantal onthulde producten in deze lijn zijn de volgende

Benieuwd naar meer artwork en de sets? Bekijk dan de onderstaande slideshow.