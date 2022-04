Parkasaurus krijgt lanceertrailer

Zie hier hoe de dinosauriërs rondlopen in een park!

Een paar maanden geleden werd er in december bekendgemaakt dat Parkasaurus naar Nintendo’s hybride console gaat komen. Hoewel de exacte release pas eind vorige maand naar buiten kwam, hoeven Switch-bezitters niet langer meer te wachten op het simulatiespel. De game is namelijk vanaf vandaag beschikbaar op de Nintendo Switch voor een bedrag van €20,99, al is Parkasaurus nu tijdelijk te koop met 10% korting. Voor deze titel heb je maar 275 megabyte aan vrije opslagruimte nodig.

Parkasaurus is een simulatiespel waarin je jouw eigen dinopark kunt bouwen en beheren. Je creëert verblijven voor dinosauriërs en zorgt ervoor dat de reptielen daar blij mee zijn. Uiteraard is het park ook te bezoeken door mensen, die natuurlijk ook iets willen smikkelen en misschien ook wel souvenirs mee naar huis gaan nemen. Zorg dus ook dat jouw gasten zichzelf goed kunnen verwennen. Gaat het jou lukken om een succesvol park te bouwen en ervoor te zorgen dat de dinosauriërs niet uit hun hokken kunnen komen?

Ben je benieuwd geworden? Bekijk dan onderstaande lanceertrailer.