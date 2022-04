Ook Pokémon Unite krijgt een abonnement

Je kunt het spel gratis blijven spelen, maar een abonnement geeft bonussen.

Pokémon Unite is nu ondertussen bijna een jaar oud en is sinds de lancering flink verandert. Nieuwe functies en Pokémon zijn toegevoegd en het spel heeft verschillende speciale modussen gehad. Nu onthult de ontwikkelaar TiMi dat ze een trend bij games gaan volgen. Zo wordt er binnenkort ook een abonnement aan het spel toegevoegd. Dit abonnement geeft spelers wat extra bonussen. Het basisspel blijft echter volledig gratis speelbaar zoals voorheen.

Dit nieuwe abonnement is op dit moment alleen aangekondigd met Japanse prijzen, maar omgerekend gaat het waarschijnlijk €8,99 per maand kosten. Voor dit bedrag krijgen spelers het volgende pakket.

Eén speciale Holowear per maand

Twee Pokémon license trials

Iedere week twee Holowear trials

Nieuwe chatballonnen

10% korting op Trainer Fashion

Iedere dag 40 gratis gems

Wanneer er meer bekend is over de lancering en Europese prijzen laten we dat natuurlijk weten.