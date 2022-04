Nintendo brengt nieuwe video van de Tijd voor Kirby-reeks uit

Ga mee op avontuur om de hartenvrucht te vinden.

Gisteren is Kirby 30 jaar geworden en dat viert Nintendo dit jaar volop. Zo verscheen er vorige maand een gloednieuw spel, Kirby en de Vergeten Wereld, en ook is Nintendo begonnen met de nieuwe videoreeks “Tijd voor Kirby”. Deze korte video’s zijn gebaseerd op Japanse kinderboeken en in totaal zullen er zeven video’s uitkomen. De eerste video, Tijd voor Kirby: Kirby’s kleine wereld, kwam begin deze maand al uit. Vandaag is het de beurt aan de tweede video.

In Tijd voor Kirby: Vol goede moed, ga je samen met Kirby op avontuur. Kirby wil namelijk de hartenvrucht vinden. Er wordt namelijk gezegd dat als je ook maar één hapje van de hartenvrucht eet, hij jouw hart moedig maakt. Hij trotseert ijzige en vurige plekken, maar weet hij dit vrucht ook daadwerkelijk te vinden? En heeft hij dit vrucht zelf nodig, of is er iemand die het harder nodig heeft? Je kunt de tweede aflevering van de Tijd voor Kirby-reeks hieronder bekijken.