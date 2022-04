Monster Hunter Digital Event gepland op 10 mei 2022

Kijk op 10 mei 2022 om 16:00 uur (Nederlandse tijd) mee!

Capcom maakt ons al enige tijd warm voor Monster Hunter Rise: Sunbreak. De DLC verschijnt pas op 30 juni 2022, maar we hebben al voorproefjes gezien van de Deluxe Edition en de gameplay. Onderstaand filmpje kondigt een nieuwe Monster Hunter Digital Event aan voor dinsdag 10 mei 2022. De genoemde tijden in de aankondiging komen overeen met 16:00 uur (Nederlandse tijd).

Het Monster Hunter Digital Event van mei staat vanzelfsprekend in het teken van de DLC Sunbreak. De Japanse game director Yoshitake Suzuki zal het gaan presenteren. We kunnen volgens de aankondiging een verse gametrailer verwachten, de onthulling van nieuwe monsters en nieuwe functionaliteiten. Je zult in elk geval je jagersvaardigheden uitbreiden in Sunbreak, waardoor je op nieuwe manieren op monsters kunt gaan jagen. Wie weet volgen er nog meer spectaculaire onthullingen!

Wat verwacht jij van Monster Hunter Rise: Sunbreak? Ga jij op 10 mei klaarzitten om live mee te kijken? Of ga jij het Digital Event sowieso later terugkijken? Schrijf het hieronder in een reactie!