Launchtrailer voor Bugsnax en gratis DLC The Isle of Bigsnax

Van de makers van Octodad, kunnen we nu eindelijk ook op de Switch genieten van dit avontuur!

Het is zover! Bugsnax samen met de gratis DLC The Isle of Bigsnax zijn vanaf vandaag verkrijgbaar in de Switch eShop. De game van Young Horses (die kennen we nog wel van Octodad: Dadliest Catch) was er eerst alleen voor de PlayStation 4 en 5, maar nu kun je ook op de Switch, Steam of Xbox genieten van deze game. Naast dat Bugsnax dus nu speelbaar is, hebben we ook meteen daarbij de gratis DLC genaamd Bugsnax: The Isle of Bigsnax. Deze uitbreiding voegt een gloednieuw eiland toe aan de game, met nieuwe verhaal- en gameplay-elementen. De Switch release is dus een perfect instapmoment voor nieuwe spelers.

Nu deze creature-collector, adventure en comedy game uit is, waar wachten we nog op? Hieronder een mooie launchtrailer om je over de streep te trekken.

Als je fan was van Octodad zal het geen moeilijke overweging zijn om de game te halen. Maar wat vinden anderen? Eentje om te halen, of toch maar laten liggen voor nu? Wat je ook kiest Bugsnax is op het moment met korting te halen in de Switch eShop voor tijdelijk €17,59. Vanaf 13 mei zal het spel €21,99 kosten.