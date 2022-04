Gameplaybeelden voor puzzelgame Turn Tack

Een Azteekse puzzelgame met verhaal!

Vanaf vandaag is Turn Tack te verkrijgen in de Nintendo Switch eShop. Dit puzzelplatformavontuur uitgegeven door Daewon Media laat je de Azteekse wereld beleven.

In Turn Tack wordt de Azteekse wereld bedreigd en volgens legenden voor de laatste keer. De wereld is namelijk al vier keer gevallen en de vijfde keer zal het einde betekenen. Een mythe verteld dat het opofferen van een grijsharig meisje het einde kan voorkomen. Fla, ons hoofdpersonage, is het doelwit om opgeofferd te worden en probeert te overleven en te ontrafelen wat er aan de hand is. Je puzzelt en platformt je een weg door verscheidene gebieden. De focus ligt wel overduidelijk op de puzzels die gebaseerd zijn op Azteekse cultuur.

Samen met de release vandaag is er ook een mooie gameplayvideo vrij gekomen die de eerste 25 minuten van de game laten zien. Mocht je dus twijfelen of dit spel voor jou is, kun je met de gameplay een beter beeld krijgen.

Turn Tack komt vandaag dus uit in de eShop en is te verkrijgen voor €12,29. Is dit een spel om echt te halen of toch nog even laten liggen? Laat het ons hieronder weten.