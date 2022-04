Free-to-play Disney Dreamlight Valley aangekondigd, komt ook naar de Switch

Een nieuwe life-sim in de werelden van Disney en Pixar!

Gameloft heeft Disney Dreamlight Valley aangekondigd, een free-to-play life-sim avonturen game. De game, waar zowel Disney als Pixar aan werken, zal ergens in 2023 beschikbaar worden voor de PC en de Switch. De eerste trailer kun je alvast hieronder bekijken.

In Disney Dreamlight Valley ga jij als speler op avontuur in de vele werelden van Disney en Pixar. Een ooit idealistisch stadje is in verval geraakt door een mysterieus evenement genaamd “The Forgetting” en vreemde planten genaamd Night Thorns hebben de stad over genomen. Het is aan jou om erachter te komen wat er is gebeurd. Reis door de vele klassieke werelden waar je hun bewoners helpt hun herinneringen terug te krijgen. Raak bevriend met personages uit The Lion King, de kleine zeemeermin, Moana, Toy story, Wall-E en meer! Bouw je eigen huis en gebruik de vele mogelijkheden om deze en je avatar zo mooi aan te kleden als jij wilt!