Details voor Pokémon GO Fest zijn bekend gemaakt

Ook dit jaar zal er weer groot feest zijn binnen Pokémon GO tijdens het Pokémon GO Fest.

Ieder jaar wordt het Pokémon GO Fest gehouden. Tijdens de speciale dagen is het groot feest in het spel. Zowel met fysieke als online evenementen is er voor iedereen met het spel wel wat te doen. Ieder jaar staat een andere Pokémon centraal en dit jaar is dat iedereens favoriete egel Sonic Shaymin! De mythisch Gratitude Pokémon zal dit jaar beschikbaar worden tijdens het evenement op 4 en 5 juni. Nu is het volkomen logisch dat Shaymin aan de beurt is chronologisch gezien, maar met het ook op dat het evenement weer fysiek kan is er geen beter moment om dankbaar te zijn als Pokémon GO-community.

De volgende gameplay elementen zullen beschikbaar zijn in het spel tijdens het evenement:

Dag 1 (10:00 tot 18:00 lokale tijd): Gratis Pokémon GO Fest t-shirt in het spel (ook zonder ticket) Shiny Shroomish, Numel, Karrablast, Axew en Shelmet voor het eerst beschikbaar (ook zonder ticket) Speciale habitat uren die bepaalde Pokémon uitlichten (ook zonder ticket) Special Research om Shaymin te vangen. Deze is aanpasbaar in onder andere moeilijkheid Bepaalde Pokémon zullen op Incenses afkomen waaronder vier verschillende Unown Vier Collection Challenges (afgestemd op de habitats) Global Challenge arena Hogere kans op shinies met een Incense

Dag 2: Global Challenge Arena is ook beschikbaar als je geen ticket hebt Speciale Pokémon in 5-star raids (ook zonder ticket) Korte special research (ook zonder ticket) Pokémon van zaterdag zijn ook deze dag te vangen (ook zonder ticket) Na de korte special research is er nog een extra beschikbaar voor tickethouders Incense Pokémon zijn weer beschikbaar Meer Team Rocket ballonnen die elk het dubbele aan Mysterious Components geven

Beide dagen: Speciale Pikachu met een Shaymin kostuum is te vangen (ook zonder ticket) Axew in 1-star raids (ook zonder ticket) Snapshots geven soms een verrassing (ook zonder ticket) Tot negen gratis Raid Passes door discs bij gyms te spinnen Speciale event stickers bij gifts en PokéStops Extra verrassing tijdens vijf snapshots



De tickets zijn nu al beschikbaar voor €14,99 en geeft toegang tot het event op beide dagen. Bovendien krijg je gratis toegang tot de finale van het evenement op 27 augustus. Deze finale is later ook los een ticket voor te krijgen voor €10,99. Ook zullen er op andere dagen fysieke evenementen zijn in Berlijn (1 tot 3 juli), Seattle (22 tot 24 juli) en Sapporo (5 tot 7 augustus). De volledige details inclusief de speciale habitat details zijn hier te vinden.