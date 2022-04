De lente-actie is nu begonnen in de Nintendo eShop

Bespaar geld op meer dan 1000 spellen!

Kort geleden liet Nintendo weten dat er vanaf 28 april maar liefst ruim 1000 spellen in de aanbieding komen tijdens een lente-actie in de Nintendo eShop. Inmiddel hoeven Switch-bezitters niet langer te wachten, want vandaag is eindelijk de dag aangebroken waar enorm veel games met korting worden verkocht. Een paar titels worden in de video onderaan dit artikel al getoond, maar er zijn natuurlijk ook veel meer spellen die meedoen met deze geweldige actie.

Zo krijg je tijdens deze lente-actie 33% korting op Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition, 35% korting op Shovel Knight: Treasure Trove, 50% korting op Sonic Mania, 50% korting op FINAL FANTASY X/X-2 HD Remaster en maar liefst 60% korting op The Last Campfire. Ben je benieuwd naar alle spellen waarmee je op dit moment geld kunt besparen? Ga dan naar de Nintendo eShop op jouw Nintendo Switch of klik dan op deze link om het volledige overzicht te bekijken.

Welke spellen ga jij aanschaffen? Laat het ons weten in de reacties, wij zijn erg benieuwd!