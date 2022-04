Apex Legends toont de nieuwe Legend, Newcastle, in een geanimeerde video

Apex Legends komt binnenkort met een nieuwe Legend, maar nu kun je alvast meer over hem te weten komen.

Apex Legends is ondertussen alweer een geruime tijd beschikbaar voor de Nintendo Switch en binnenkort gaat er een nieuw seizoen van start. Op 10 mei begint namelijk de Battle Pass Saviors. Naast verschillende verbeteringen en veranderingen komt er ook een nieuwe Legend naar het spel. Deze Legend, Newcastle, wordt in Stories from the Outlands-trailer uitgebreid onthuld met zijn achtergrondverhaal.

Meer informatie over het nieuwe seizoen wordt later nog uitgebracht.