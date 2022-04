Activision Blizzard overname goedgekeurd door aandeelhouders

Activision Blizzard's aandeelhouders hebben gestemd voor de overname door Microsoft.

Halverwege januari ging er een schokgolf door de gehele game-industrie. Microsoft maakte toen bekend Activision Blizzard te gaan kopen voor $ 95,00 per aandeel (meer dan het dubbele van de aandeelprijs op dat moment). Een aantal elementen konden echter de aankoop nog tegenhouden waaronder de aandeelhouders van Activision Blizzard. De aandeelhouders nemen echter de kans met beide handen aan.

Van alle aandelen die meededen aan stemming hebben 98% gestemd voor de verkoop aan Microsoft. De afhandeling hiervan gebeurd in Microsoft’s fiscale jaar dat eindigt op 30 juni 2023. Met andere woorden ergens tussen 1 juli 2022 en 30 juni 2023 zal Activision volledig in handen komen van het bedrijf achter Xbox.

Het is niet geheel gek dat de aandeelhouders Activision willen verkopen voor deze enorme premium prijs. Het bedrijf is ondertussen al enorme tijd verwikkelt in verschillende rechtszaken en onderzoeken betreffende de slechte, seksistische en racistische werkcultuur die er heerst. Onder andere de huidige CEO Bobby Kotick heeft hier persoonlijke aantijgingen over aan zijn broek gekregen. De aandeelprijs zakte hierdoor ook flink en had weinig zicht op herstel. Helaas heeft Microsoft in hun deal nog niet besproken wat er met Kotick gebeurt na de overname. Het kan dus zomaar zijn dat hij aanblijft wat enige hoop op verbetering tegenwerkt.

Voor de toekomst van Activision Blizzard games op andere platformen is ook veel nog onzeker. Call of Duty blijft waarschijnlijk multiplatform en volgens geruchten zou de Modern Warfare Remaster ook ondertussen gepland staan voor de Switch. Specifieke details zullen we echter voorlopig nog niet horen.