The Stanley Parable: Ultra Deluxe krijgt lanceringstrailer

Beleef een avontuur vol tegenstrijdigheden.

In 2018 hoorden we voor het eerst dat The Stanley Parable: Ultra Deluxe naar Nintendo’s hybride console zou komen. Vorige maand werd de releasedatum, 27 april, aangekondigd. Vandaag was het dus eindelijk tijd voor de release van deze interessante game. Het heeft lang mogen duren, maar het belooft een interessante beleving te zijn voor Switch-bezitters die ermee aan de slag gaan. Daarnaast heeft Nintendo een lanceringstrailer gedeeld, die je hieronder kan bekijken.

Speel als Stanley, of niet als Stanley. Maak keuzes of laat keuzes jou maken. Eindig het spel, maar eindig toch niet. The Stanley Parable: Ultra Deluxe is tegenstrijdigheid op tegenstrijdigheid. Ultra Deluxe houdt in dat het basis-spel flink is uitgebreid met nieuwe keuzes en geheimen om te ontrafelen. De game is voor €21,99 te koop in de eShop.

