[Prijsvraag] Win drie pakjes van Pokémon TCG Brilliant Stars

Win jij 30 gloednieuwe kaarten?

Pokémon Brilliant Stars is ondertussen weer even uit. Deze recente set van het populaire Pokémon TCG voegde niet alleen nieuwe kaarten toe, hij voegde ook een nieuwe mechanic toe. De zogenaamde VSTAR-kaarten. In een artikel hebben wij uitgebreid besproken wat deze nieuwe mechanic toevoegt en wat het betekent voor de game, maar nu maak jij ook kans op deze kaarten.

In samenwerking met Media Tornado (de PR voor Pokémon) mogen wij twee keer drie pakjes van Brilliant Stars weggeven. Dat betekent dus 30 gloednieuwe kaarten voor twee gelukkige winnaars. En wat je ervoor moet doen is heel simpel. Wij horen graag welke van de VSTAR-kaarten je favoriet is of welke Pokémon je graag met een VSTAR-kaart ziet verschijnen in de toekomst. Om het wat makkelijker te maken kun je in de slideshow hieronder de bestaande VSTAR-kaarten zien. De wedstrijd loopt tot en met 5 mei 23:59.

Redactionele crew alsmede moderators op de website van Daily Nintendo zijn uitgesloten van deelname. De winnaar wordt zo snel mogelijk na de laatste dag van deelname bekend gemaakt. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. De winnaar zal via de mail die geregistreerd staat bij Daily Nintendo benaderd worden voor de prijs. Deze prijs wordt verzonden door onze partner Media Tornado. Hiervoor zullen zij de benodigde persoonsgegevens doorkrijgen. Deze worden alleen gebruikt voor het verzenden van de prijs. Daily Nintendo en Media Tornado zijn niet verplicht een vervangende prijs beschikbaar te stellen wanneer deze in bijvoorbeeld de post kwijtraakt.