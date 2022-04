Next Level Games is op zoek naar nieuwe ontwikkelaars voor toekomstige Nintendo projecten

Ben of ken jij toevallig de getalenteerde Tools of Performance Engineer die ze zoeken?

Next Level Games, de ontwikkelaar achter de Luigi’s Mansion en Mario Strikers games, heeft op Twitter laten weten op zoek te zijn naar nieuw talent voor toekomstige Nintendo projecten. Ze jagen specifiek op een getalenteerde Tools Engineer en een Performance Engineer. Als je naar de website gaat zie je daarnaast ook nog vacatures open staan voor een character artist, een VFX artist en een junior VFX artist.

Helaas geven de bijbehorende vacatureteksten niks weg over de game(s) waar Next Level Games na Mario Strikers aan zal werken. Er zullen in ieder geval personages en visuele effecten in de games aanwezig zijn. Zoals we van de studio gewend zijn. Ben jij heel toevallig die getalenteerde engineer of artist waar Next Level Games naar zoekt dan weet je nu wat je moet doen. Misschien werk jij dan wel mee aan de volgende Luigi’s Mansion, Mario Strikers of aan een nieuwe IP. Welke games hoop jij nog van Next Level Games te zien? En ben jij ook van plan om Mario Strikers Battle League op 10 juni in huis te halen? Laat het vooral weten in de reacties!