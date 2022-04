Lonesome Village verschijnt dit jaar op de Nintendo Switch

Kruip later dit jaar in de huid van Wes.

Alweer twee jaar terug maakte ontwikkelaar Ogre Pixel in september bekend dat Lonesome Village naar Nintendo’s hybride console gaat komen. Op dat moment hadden we nog geen releaseperiode, maar gisteravond is deze tevoorschijn gekomen in een aankondigingstrailer van de game. In de video, die je onderaan dit artikel kunt bekijken, is te zien dat deze titel ergens dit jaar gaat verschijnen op de Nintendo Switch. Op de exacte releasedatum en de prijs moeten we helaas nog wel even wachten.

In Lonesome Village kruip je in de huid van een Coyote, genaamd Wes. Nadat er iets vreemds in het dorpje is gebeurd zijn alle huizen weggevaagd. De ontwikkelaar heeft zijn inspiratie gehaald uit spellen zoals The Legend of Zelda en Animal Crossing, wat dus ook goed terug te zien is in de gameplay.