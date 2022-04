Kirby is vandaag 30 jaar geworden!

Niet alleen onze Koning is jarig!

Toeval of niet? Vandag vieren we in Nederland Koningsdag maar laten we vooral niet vergeten dat we nog een jarige hebben: Kirby! Onze roze vriend viert vandaag alweer zijn dertigste verjaardag. Precies 30 jaar geleden zagen we Kirby voor het eerst in Kirby’s Dream Land. Tenminste, in Japan want daar verscheen het spel op 27 april 1992 voor de Game Boy. Bij ons in Europa verscheen dit spel iets later dat jaar, namelijk in augustus. Wist je dat Kirby is bedacht door Masahiro Sakurai?

2022 belooft in elk geval een meer dan prima jaar te worden voor Kirby. Zo verscheen onlangs Kirby’s eerste 3D-avontuur Kirby en de Vergeten werend en zal er later dit jaar muziekfestival worden gehouden. En wie weet wat we dit jaar verder nog mogen verwahten! Ter ere van Kirby’s verjaardag werd onderstaande art bovendien vrijgegeven!

Wat is jouw favoriete Kirby-game aller tijden? Laat het ons hieronder weten!