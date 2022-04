[DN Roundtable] Koningsdag! Wat hoopt onze redactie te vinden op de vrijmarkt?

Onze redactieleden hopen toch nog wel wat toffe dingen te vinden op de welbekende 'rommelmarkten'. Laten we dus hopen dat er niet al te veel rommel ligt!

Het is Koningsdag en dat bekent onder andere dat er in het hele land vrijmarkten worden gehouden. Je weet wel, al die kleedjes vol met spullen waarvan je bij sommige dingen jezelf afvraagt hoe iemand ze kan aanbieden. Daar staat weliswaar altijd wel de nodige troep tussen, maar zeker de vroege vogels kunnen zo nu en dan best toffe dingen scoren op game-gebied, vaak ook nog eens voor erg leuke prijs. In onze nieuwste roundtable vertelt de DN-redactie je wat hun hopen te scoren tijdens deze Koningsdag. Wellicht een oude NES-game? Of misschien wel een complete (en werkende) Super Nintendo? Of toch liever een Nintendo 64? We vertellen het je hieronder!

Natuurlijk zijn wij ook benieuwd of jij nog op zoek gaat naar iets specials! Laat dit ons vooral weten in de reacties.

Menno zoekt een Wii U voor een leuke prijs

Voor zolang ik me kan herinneren, ga ik met Koningsdag altijd op zoek naar games voor mijn Nintendo-consoles. Ik vind het leuk om mijn fysieke collectie voor een zacht prijsje uit te kunnen breiden en dat ben ik dit jaar dus ook weer van plan om te doen. Hoewel ik helaas vrijwel nooit iets vind wat ik écht graag wil hebben, hoop ik dit jaar meer succes te hebben in mijn zoektocht. Het lijkt me namelijk geweldig om DS- en 3DS-spellen aan mijn collectie toe te voegen. Ik ga vandaag voornamelijk op zoek naar games voor de DS die ik vroeger heb gespeeld, maar op dit moment niet meer in mijn bezit heb. Stel ik zie plotseling een spel voor mijn Nintendo Switch in m’n ooghoeken liggen ga ik die ook zeker kopen. Hoewel ik het volgende absoluut niet verwacht ga ik zeker een Wii U meenemen als die voor een schappelijk prijsje wordt aangeboden. Omdat ik tot op de dag van vandaag nog steeds geniet van Wii Fit Plus lijkt het mij erg leuk om ook eens Wii Fit U te spelen. Die titel is in tegenstelling tot vele andere Wii U-spellen namelijk niet te spelen op de Nintendo’s hybride console. Op het antwoord van de vraag of ik deze aankopen vandaag kan maken of niet zal ik alleen nog maar even op moeten wachten.

Menno zou graag een Wii U scoren, al schat hij de kans zelf klein in dat het lukt

Joris gaat op zoek naar 3DS-games

In de jaren voordat het coronavirus vrijmarkten op Koningsdag onmogelijk maakte, was de hype rond Pokémonkaarten ietwat geluwd. In die tijd had ik waarschijnlijk voor een paar euro hele verzamelingen op kunnen kopen met de minimale kans dat er een waardevolle kaart in goede staat tussen zou zitten. Ik verwacht niet dat ik morgen weer stapels met oude Pokémonkaarten zal aantreffen. Het is nu wel algemeen bekend dat enkele kaarten zeer zeldzaam kunnen zijn en dat Pokémonkaarten van tijd tot tijd in winkels uitverkocht zijn.

Daarnaast verwacht ik ook dat een enkeling een collectie 3DS-games op een kleedje zal leggen, aangezien volgend jaar (bijna) alle online functionaliteiten offline zullen worden gehaald. Wellicht dat mensen daarom zullen denken dat het alleen dit jaar nog geld zal opbrengen. Ik denk niet dat ik morgen thuiskom met stapels Pokémonkaarten en oude games voor de 3DS, maar wie weet zit er toch nog een pareltje tussen.

Gaat Joris de nodige Pokémonkaarten vinden?

Wat gaat Vera in Breda ontdekken?

Yes, het is weer zo ver! Heerlijk vrijmarkten afstruinen op zoek naar dat ene pareltje. Al sinds kinds af aan werd ik met mijn ouders meegenomen naar rommelmarkten met als kers op de taart de vrijmarkt tijdens Koninginnedag (toen we nog geen koning hadden). Het zit er dus diep in mijn bloed en ik heb in het verleden ook al leuke Nintendo-goodies weten te bemachtigen, zoals een Metroid Prime GameCube voor een prikkie. Dit jaar ga ik voor het eerst in mijn nieuwe stad -Breda- struinen.

Hoewel het natuurlijk altijd een verrassing is wat je tegenkomt, hoop ik dit jaar leuke games voor de DS en 3DS te vinden en wellicht liggen er zelfs al goed geprijsde Nintendo Switch-games. Ook kijk ik altijd of er retro spellen liggen van de Nintendo 64 en GameBoy Colour, al zijn deze natuurlijk erg schaars. Bij voorkeur gaan er enkele RPG’s mee naar huis. Verder zou ik een Nintendo Wii of Gamecube in goede staat met een leuke stapel spellen niet kunnen laten liggen, deze consoles heb ik namelijk beiden niet meer in mijn collectie. In de categorie ‘lichtelijk nerdy’ zal ik ook mijn ogen open houden voor LEGO, Amiibo voor mijn vriend en wie weet kom ik nog wel leuk Nintendo gerelateerde decoratie tegen. Meestal gaat er een klein stapeltje spellen mee naar huis, maar er zijn ook jaren geweest dat er echt niks te vinden was. Wie weet hebben mensen die 2 jaar dat we geen Koningsdag konden vieren wel hun spullen (spellen) bewaard, om dit jaar te kunnen verkopen. Een beetje goede hoop hebben mag, toch?

Vera zou een Wii in goede staat niet laten liggen

Gaat Randy dit jaar eindelijk wél eens wat leuks scoren?

Heel eerlijk? Iets gaafs op Nintendo-gebied vinden op de vrijmarkten is voor mij tot nu toe ieder jaar een grote illusie gebleken. Ondanks dat ik toch echt in een redelijke stad woon (Haarlem), ben ik blijkbaar ieder jaar nét even te laat om wat leuks tegen te komen. Veelal struin je langs koffiemachines waar je nog niet uit zou drinken als je geld toe krijgt, tot prulletjes waar ik persoonlijk niet eens die 50 cent voor zou betalen. Maar ach, een mens mag natuurlijk blijven dromen en hopen. Wat hoop ik nu echt tegen te komen op de vrijmarkt? Op het gebied van consoles zou ik graag nog een NES zien te bemachtigen voor een leuke prijs, het liefst natuurlijk met Duck Hunt én zapper. Nog mooier zou het worden als ook Kirby én Kid Icarus er dan bij liggen, al wordt ik nu wel erg veeleisend. Ook leuke spellen voor de Super Nintendo (kom maar op goede RPG´s) zouden meer dan welkom zijn. Tot slot, al heeft het weinig met Nintendo te maken, ben ik nog altijd wanhopig op zoek naar spellen voor mijn Dreamcast, maar laten die nou net behoorlijk zeldzaam zijn. Met name de betere titels gaan voor bizarre prijzen weg, dus diegene die ze voor enkele euro´s op zijn of haar kleedje heeft liggen zou behoorlijk gek zijn. Tot nu toe lagen ze dan ook nooit tussen de overvolle vrolijke kleedjes op de vrijmarkt, maar wie weet heb ik dit jaar meer geluk!

Zou het Randy dit jaar wél lukken een NES te vinden?