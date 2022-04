Super Mario-film vertraagd naar lente 2023

Miyamoto deelt het jammere nieuws.

Nintendo heeft vanochtend een update gedeeld over de opkomende Super Mario-film. Die film zou een partnerschap zijn tussen Nintendo en animatiestudio Illumination. In een Twitterbericht deelt Miyamoto dat de film helaas vertraagd zal worden. De nieuwe verschijningsdatum is lente 2023 – 28 april voor Japan en 7 april voor Noord-Amerika. In een latere tweet bevestigde Nintendo of Europe dat de film ook in april 2023 zal uitkomen in Europa. De Engelse stemmencast van de film bevat onder andere Chris Pratt als Mario, Anya Taylor-Joy als Prinses Peach en Jack Black als Bowser. Wat vind jij van dit nieuws? Kijk je uit naar de Super Mario-film? Laat het ons weten in de reacties!

The Super Mario Bros. film will be launching in Europe in April 2023. https://t.co/3Erj8jnCS6 — Nintendo of Europe (@NintendoEurope) April 26, 2022