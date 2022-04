Pokémon GO updatet het Mega Evolution-systeem

Pokémon Go gaat flink veranderen hoe Mega Evolution werkt.

Mega Evolutions zitten al een tijdje in Pokémon GO, maar tot nu toe was het redelijk lastig om ze te krijgen en Mega Raids waren ook onmogelijk om in je eentje te doen. Daar gaat binnenkort verandering in komen. Dit door een update die nu al in Australië uitgebracht is en binnenkort wereldwijd verschijnt.

In deze update zullen er een aantal dingen flink veranderen. Zo zullen de raids makkelijker worden en zul makkelijker kunnen evolueren. Je hoeft vanaf de update namelijk maar één keer Mega Energy te gebruiken in plaats voor elke keer dat je je Pokémon evolueert. In plaats daarvan moet je een tijd wachten voor je weer kunt evolueren. Je kunt Mega Energy wel gebruiken om de wachttijd korter te maken.

Daarnaast worden Mega Levels geïntroduceerd, iedere keer dat je een Pokémon evolueert naar zijn Mega-vorm zal het helpen om een hoger level te krijgen. Een hoger level geeft extra bonussen zoals een kortere wachttijd tussen evoluties. Verder heb je nog bonussen als meer XP voor het vangen van Pokémon en hogere kans op Candy XL. De bonussen verschillen wel per Pokémon en blijven actief zolang de Pokémon in zijn Mega-vorm is.